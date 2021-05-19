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Відбулися кадрові зміни у молодіжній збірній України

Сьогодні 11:25 734 0
26-28 травня відбудеться Меморіал Лобановського 2021
Відбулися кадрові зміни у молодіжній збірній України
#Ротань

Джерело - УАФ.

24 травня у підопічних Руслана Ротаня розпочнеться підготовка до Меморіалу Лобановського.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

На другий нинішнього року збір головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань запросив 24-х футболістів. Однак не всі з початкового списку приїдуть до розташування команди. Кілька днів тому Данила Скорка (Динамо) замінив Артур Ременяк (Львів).

А зараз відбулися інші зміни. Захисник Олександрії Олександр Мельник здав позитивний тест на коронавірус, а півзахисники Олександр Назаренко (Дніпро-1) та Богдан Білошевський (Десна) не встигають відновитися до початку роботи після пошкодження задньої поверхні стегна. На їхні місця з резервного списку викликані захисник Ігор Снурніцин (Олімпік) та півзахисник Данило Кравчук (Ворскла). Ім'я третього довикликаного виконавця штаб назве пізніше.

Таким чином, після змін склад молодіжки виглядає наступним чином.

Воротарі: Валентин Моргун (Динамо Київ), Микита Турбаєвський (Шахтар Донецьк), Кіріл Фесюн (Колос Ковалівка).

Захисники: Денис Кузик, Костянтин Вівчаренко (обидва - Динамо Київ), Олександр Драмбаєв, Назарій Муравський (обидва - Маріуполь), Ігор Снурніцин (Олімпік Донецьк), Максим Таловєров (Динамо, Чехія).

Півзахисники: Володимир Бражко (Динамо Київ), Арсеній Батагов, Єгор Ярмолюк (обидва - Дніпро-1 Дніпро), Даниїл Алефіренко (Зоря Луганськ), Михайло Мудрик (Шахтар Донецьк), Олег Очеретько (Маріуполь), Данило Кравчук (Ворскла Полтава), Артур Ременяк (Львів), Іван Желізко (Валмієра, Латвія).

Нападники: Владислав Супряга, Владислав Ванат (обидва - Динамо Київ), Данило Сікан (Маріуполь), Богдан В'юнник (Шахтар Донецьк), Микола Кухаревич (Рух Львів).

Меморіал Лобановського 2021. Календар матчів

26.05.2021. 17:00. Україна U-21 - Азербайджан U-21. Київ. НТК ім. В. Баннікова. 

27.05.2021. 17:00. Азербайджан U-21 - Узбекистан U-21. Київ. Оболонь-Арена.

28.05.2021. 17:00. Україна U-21 - Узбекистан U-21. Київ. НТК ім. В. Баннікова. 

Після завершення Турніру Лобановського молодіжна збірна України вирушить до Туреччини. 2 червня у Стамбулі на стадіоні "Реджеп Таїп Ердоган" синьо-жовті проведуть товариський поєдинок зі збірною господарів U-21. Збір завершиться 3 червня.

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