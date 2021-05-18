Бензема у заявці збірної Франції на Євро-2020

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам назвав список гравців, яких розглядатиме для поїздки на Євро-2020.
У збірну Франції повертається нападник Каріма Бензема. Форвард Реала не викликався до національної команди з 2015 року після скандалу з шантажем секс-відео партнера по збірній Матьє Вальбуена.
Загалом Бензема відіграв за збірну Франції 81 матч, в якому забив 27 голів.
Заявка збірної Франції:
Воротарі: Льоріс, Манданда, Маньян;
Захисники: Варан, Дінь, Лукас Ернандес, Зума, Павар, Кунде, Лангле, Дюбуа, Кімпембе;
Півзахисники: Погба, Канте, Рабйо, Толіссо, Сіссоко, Лемар;
Нападники: Бензема, Мбаппе, Жиру, Тюрам, Коман, Бен-Єддер, Грізманн, Дембеле.
Les 2️⃣6️⃣ Bleus qui partiront sur les routes de l’Europe ! 🇫🇷 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/HfochGPPen— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 18, 2021