Бензема у заявці збірної Франції на Євро-2020

Бензема повернувся у збірну Франції

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам назвав список гравців, яких розглядатиме для поїздки на Євро-2020.

У збірну Франції повертається нападник Каріма Бензема. Форвард Реала не викликався до національної команди з 2015 року після скандалу з шантажем секс-відео партнера по збірній Матьє Вальбуена.

Загалом Бензема відіграв за збірну Франції 81 матч, в якому забив 27 голів.

Заявка збірної Франції:

Воротарі: Льоріс, Манданда, Маньян;

Захисники: Варан, Дінь, Лукас Ернандес, Зума, Павар, Кунде, Лангле, Дюбуа, Кімпембе;

Півзахисники: Погба, Канте, Рабйо, Толіссо, Сіссоко, Лемар;

Нападники: Бензема, Мбаппе, Жиру, Тюрам, Коман, Бен-Єддер, Грізманн, Дембеле.