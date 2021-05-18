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Клозе покинув тренерський штаб Баварії

Вчора 22:42 749 0
Клозе може розпочати самостійну кар'єру
Клозе покинув тренерський штаб Баварії
#Клозе, #Баварія

Джерело - isport.ua.

Колишній нападник збірної Німеччини Мирослав Клозе покине тренерський штаб Баварії після закінчення нинішнього сезону.

Про це повідомила пресслужба мюнхенців.

Разом з Клозе команду покине тренер Германн Герланд, що входить до тренерського штабу Ганса-Дітера Фліка.

"Я чудово провів час з цієї неймовірно блискучою командою. Було дійсно дуже весело працювати з цим тренерським штабом", - заявив фахівець.

Не виключено, що після відходу з Баварії Клозе почне самостійну кар'єру. Нещодавно фахівець отримав тренерську ліцензію категорії "А".

Нагадаємо, Клозе міг стати головним тренером Динамо.

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