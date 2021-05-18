Клозе покинув тренерський штаб Баварії

Джерело - isport.ua.
Колишній нападник збірної Німеччини Мирослав Клозе покине тренерський штаб Баварії після закінчення нинішнього сезону.
Про це повідомила пресслужба мюнхенців.
Разом з Клозе команду покине тренер Германн Герланд, що входить до тренерського штабу Ганса-Дітера Фліка.
"Я чудово провів час з цієї неймовірно блискучою командою. Було дійсно дуже весело працювати з цим тренерським штабом", - заявив фахівець.
Не виключено, що після відходу з Баварії Клозе почне самостійну кар'єру. Нещодавно фахівець отримав тренерську ліцензію категорії "А".
Нагадаємо, Клозе міг стати головним тренером Динамо.