Клозе покинув тренерський штаб Баварії

Клозе може розпочати самостійну кар'єру

Колишній нападник збірної Німеччини Мирослав Клозе покине тренерський штаб Баварії після закінчення нинішнього сезону.

Про це повідомила пресслужба мюнхенців.

Разом з Клозе команду покине тренер Германн Герланд, що входить до тренерського штабу Ганса-Дітера Фліка.

"Я чудово провів час з цієї неймовірно блискучою командою. Було дійсно дуже весело працювати з цим тренерським штабом", - заявив фахівець.

Не виключено, що після відходу з Баварії Клозе почне самостійну кар'єру. Нещодавно фахівець отримав тренерську ліцензію категорії "А".

Нагадаємо, Клозе міг стати головним тренером Динамо.