Шевченка став амбасадором Серії А

Андрій Шевченко буде представляти італійський чемпіонат

Керівництво Серії А оголосило про створення амбасадорів, які б представляли італійський футбол під час заходів, які організовуються лігою.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

У списку амбасадорів Серії А потрапили вісім ексфутболістів. І лише два іноземці: ексзахисник Роми, Удінезе та Сієни"Венсан Кандела, а також головний тренер збірної України Андрій Шевченко, відомий виступами в Італії за Мілан.

Список амбасадорів Серії А: Венсан Кандела, Чіро Феррара, Марко Матерацці, Андрій Шевченко, Лука Тоні, Франческо Тотті, Крістіан Вієрі, Джанлука Дзамбротта

У повідомленні Серії А зазначається, що амбасадори будуть брати участь у проєктах із соціальної відповідальності, а також заходах із іноземними трансляторами та іншими комерційними партнерами ліги.