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Шевченка став амбасадором Серії А

Сьогодні 20:55 564 0
Андрій Шевченко буде представляти італійський чемпіонат
Шевченка став амбасадором Серії А
#Серія А, #Шевченко

Джерело - suspilne.media.

Керівництво Серії А оголосило про створення амбасадорів, які б представляли італійський футбол під час заходів, які організовуються лігою.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

У списку амбасадорів Серії А потрапили вісім ексфутболістів. І лише два іноземці: ексзахисник Роми, Удінезе та Сієни"Венсан Кандела, а також головний тренер збірної України Андрій Шевченко, відомий виступами в Італії за Мілан.

Список амбасадорів Серії А: Венсан Кандела, Чіро Феррара, Марко Матерацці, Андрій Шевченко, Лука Тоні, Франческо Тотті, Крістіан Вієрі, Джанлука Дзамбротта

У повідомленні Серії А зазначається, що амбасадори будуть брати участь у проєктах із соціальної відповідальності, а також заходах із іноземними трансляторами та іншими комерційними партнерами ліги.

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