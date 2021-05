Драгович відмовився переходити в московське Динамо

Захисник Баєра Александар Драгович не перейде в московське Динамо в літнє міжсезоння.

Про це повідомляє журналіст Макс Білефельд

30-річний футболіст, який стане вільним агентом після закінчення сезону, відхилив пропозицію московського клубу.

Австрієць, ймовірно, продовжить кар'єру в Црвене Звезде.

Також на Драговича претендує Кельн, а Баєр запропонував йому продовжити контракт на рік.

Sky sources: Dragovic has declined the offer from Dynamo Moscow. Red Star Belgrade very confident to sign him, Aleksandar has promised it to their president. Nothing done though. Köln is still interested, Leverkusen offered him one more year - up to the player now #TransferUpdate https://t.co/eBXZRzsvWX