Кілман: Не думав, що буду грати в футбол на такому рівні

Захисник Вулвергемптона Макс Кілмен не замислювався про можливі проблеми зі зміною спортивного громадянства, коли отримав можливість виступати за футзальну збірну Англії.

"Чесно кажучи, я навіть не думав, що буду на якомусь рівні грати в футбол - думав, що є шанс зіграти за збірну Англії, і я його візьму. Коли мені сказали, що футзал може бути проблемою, якщо хочеш міняти країну, я ніколи не думав, що це буде втручатися ", - сказав Кілмен.