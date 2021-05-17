Манчіні продовжив контракт зі збірною Італії

Фахівець продовжить працювати з національною командою Італії

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні продовжив контракт з Федерацією футболу Італії.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Президент Федерації футболу Італії Габріеле Гравіна підтвердив новий контракт тренера. Угода розрахована до 2026 року, тобто до чемпіонату світу в США, Мексиці і Канаді.

Манчіні очолив збірну Італії у 2018-му. "Скуадра Адзурра" впевнено виграла відбіркову групу і гарантувала собі участь на Євро-2020. Суперниками італійців на груповому етапі фінальної частини стали Туреччина, Швейцарія та Уельс.