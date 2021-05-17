 Куман покине Барселону після завершення сезону | Футбол | Champion.com.ua
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Куман покине Барселону після завершення сезону

Сьогодні 17:30 326 0
Барселона може змінити тренера
Куман покине Барселону після завершення сезону
#Барселона, #Куман

Джерело - isport.ua.

Головний тренер Барселони Рональд Куман покине пост після закінчення сезону.

Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, керівництво "синьо-гранатових" розчароване тим, що клуб достроково припинив боротьбу за чемпіонство в Ла-Лізі, програвши Сельті (1:2) в передостанньому турі.

Боси Барселони вже почали пошуки нового тренера. Проте наголошується, що нідерландський фахівець може залишитися на своєму посту, якщо каталонцям не вдасться знайти заміну.

У поточному сезоні Барселона виграла Кубок Іспанії, а також вилетіла з Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу, поступившись ПСЖ.

Нагадаємо, Барселона вперше за 13 років не стане чемпіоном у двох сезонах поспіль.

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