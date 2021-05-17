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Маркевич готовий залишити УАФ

Сьогодні 16:11 954 0
Мирон Маркевич прокоментував своє майбутнє
Маркевич готовий залишити УАФ
#Маркевич

Джерело - footboom.com.

Глава комітету збірних Української асоціації футболу Мирон Маркевич готовий покинути УАФ заради тренерської роботи.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"У мене до кінця липня 2021 року контракт з УАФ, а там побачимо, як воно буде. Поки що нічого не знаю, адже зі мною на цю тему ніхто не говорив. Зараз я їду в Харків на збір національної команди. Потім буду говорити з президентом УАФ Андрієм Павелком. З приводу того, що на моє місце претендує Михайличенко - нічого не чув.

Якщо мені доведеться залишити посаду... Та заради Бога, не помру (сміється). Я вже говорив не один раз, що хочу ще попрацювати тренером. Запрошень поки що немає, а я ж не буду сам напрошуватись.

Не буду робити з цього ніякої проблеми", - сказав Маркевич.

Раніше, Михайличенко покинув Динамо.

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