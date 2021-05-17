Маркевич готовий залишити УАФ

Глава комітету збірних Української асоціації футболу Мирон Маркевич готовий покинути УАФ заради тренерської роботи.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"У мене до кінця липня 2021 року контракт з УАФ, а там побачимо, як воно буде. Поки що нічого не знаю, адже зі мною на цю тему ніхто не говорив. Зараз я їду в Харків на збір національної команди. Потім буду говорити з президентом УАФ Андрієм Павелком. З приводу того, що на моє місце претендує Михайличенко - нічого не чув.

Якщо мені доведеться залишити посаду... Та заради Бога, не помру (сміється). Я вже говорив не один раз, що хочу ще попрацювати тренером. Запрошень поки що немає, а я ж не буду сам напрошуватись.

Не буду робити з цього ніякої проблеми", - сказав Маркевич.