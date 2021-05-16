Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 16 травня, відбулися матчі 37 туру французької Ліги 1.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
37 тур, 16 травня
Бордо - Ланс 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 32 Хван, 2:0 - 89 Сабалі, 3:0 - 90+1 Заркан
Діжон - Нант 0:4 (0:2)
Голи: 0:1 - 6 Кулібалі, 0:2 - 32 Коло-Муані, 0:3 - 90+1 Бла, 0:4 - 90+2 Коло-Муані
Лілль - Сент-Етьєн 0:0
Лор'ян - Мец 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 31 Вісса, 1:1 - 72 Траоре, 2:1 - 74 Ерго
Марсель - Анже 3:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 9 Мілік, 2:0 - 48 Мілік, 2:1 - 57 Перейра, 2:2 - 85 Тома, 3:2 - 90+5 Мілік
Монако - Ренн 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 16 Бен Йеддер, 2:0 - 29 Головін, 2:1 - 68 Буріго
Монпельє - Брест 0:0
Нім - Ліон 2:5 (1:3)
Голи: 1:0 - 5 Коне, 1:1 - 8 Пакета, 1:2 - 20 Депай, 1:3 - 24 Пакета, 1:4 - 55 Ауар, 2:4 - 62 Коне, 2:5 - 87 Слімані
Ніцца - Страсбур 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 2 Ажорк, 0:2 - 66 Ажорк
ПСЖ - Реймс 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 13 Неймар, 2:0 - 24 Мбаппе, 3:0 - 68 Маркіньос, 4:0 - 89 Кен
Нагадаємо, Шеффілд мінімально переміг Евертон.