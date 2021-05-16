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Ікарді хоче покинути ПСЖ

Сьогодні 14:13 639 0
Мауро Ікарді хоче змінити клуб
Ікарді хоче покинути ПСЖ
#Ікарді, #ПСЖ

Джерело - football24.ua.

Нападник ПСЖ Мауро Ікарді планує покинути паризький клуб вже по завершенні поточного сезону.

Про це повідомляє L'Equipe.

Аргентинець зустрівся із керівництвом ПСЖ та заявив про намір змінити клубну прописку найближчим часом.

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Відзначається, що дружина Ікарді Ванда Нара, яка за сумісництвом є його агентом, вже почала пошуки нового клубу для свого чоловіка. Контракт Мауро із парижанами дійсний до літа 2024 року.

Форвард провів 26 поєдинків у складі ПСЖ у поточному сезоні, записавши до свого активу 12 голів та 6 асистів.

Раніше повідомлялося, що Ювентус планує повернути Ікарді в Італію.

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