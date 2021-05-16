 Яремчук оцінив шанси Гента пробитися у єврокубки | Футбол | Champion.com.ua
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Яремчук оцінив шанси Гента пробитися у єврокубки

Сьогодні 10:44 617 0
Роман Яремчук прокоментував боротьбу за єврокубки
Яремчук оцінив шанси Гента пробитися у єврокубки
#Яремчук, #Гент

Джерело - football24.ua.

Український форвард Гента Роман Яремчук хоче вийти з Гентом у єврокубки.

Про це розповів сам футболіст.

"Гол у ворота Остенде був дуже важливим для команди і клубу. Не буду говорити, чи він вийшов красивим. Це не має значення. Нам були потрібні три очки, особливо зараз. Тепер всі чотири команди знову близькі один до одного і борються за плей-оф.

Актуально: Яремчук відзначився ефектним голом у Лізі Жупіле

Тепер відпочинок буде ключовим фактором. Нам доведеться перезарядити батарейки, щоб в наступному матчі з Остенде повернутися повними сил. Той, хто зможе найкращим чином використати цей короткий період відпочинку, буде мати перевагу в неділю", – розповів Яремчук.

Наразі у Лізі Жупіле триває стадія плей-оф. Гент бореться за путівку в Лігу конференцій. Після першого кола у квартеті неймовірна щільність – першу та четверту команди розділяє лише три очки.

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