Яремчук оцінив шанси Гента пробитися у єврокубки

Український форвард Гента Роман Яремчук хоче вийти з Гентом у єврокубки.

Про це розповів сам футболіст.

"Гол у ворота Остенде був дуже важливим для команди і клубу. Не буду говорити, чи він вийшов красивим. Це не має значення. Нам були потрібні три очки, особливо зараз. Тепер всі чотири команди знову близькі один до одного і борються за плей-оф.

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Тепер відпочинок буде ключовим фактором. Нам доведеться перезарядити батарейки, щоб в наступному матчі з Остенде повернутися повними сил. Той, хто зможе найкращим чином використати цей короткий період відпочинку, буде мати перевагу в неділю", – розповів Яремчук.