Чайка здолала Волинь-2, Чернігів зіграв внічию з Нивою у 22 турі Другої ліги

Джерело - Чемпіон.
У 22-му турі української Другої ліги Чайка приймала дубль Волині, а Чернігів приймав вінницьку Ниву.
Чайка святкувала домашню перемогу. Чернігів та Нива зіграли внічию 2:2.
Чемпіонат України - Друга ліга
22 тур, 15 травня
Група А
Чайка - Волинь-2 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 44 Тименко, 2:0 - 64 Гуральський, 2:1 - 69 Сасовський
Чернігів - Нива В 2:2 (1:2)
Голи: 1:0 - 14 Койдан, 1:1 - 26 Загробський, 1:2 - 36 Браславський, 2:2 - 46 Зенченко
Раніше, Ужгород розгромив Карпати Галич у 22 турі Другої ліги.