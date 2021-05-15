 Чайка здолала Волинь-2, Чернігів зіграв внічию з Нивою у 22 турі Другої ліги | Футбол | Champion.com.ua
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Чайка здолала Волинь-2, Чернігів зіграв внічию з Нивою у 22 турі Другої ліги

Сьогодні 18:25 173 0
Чайка піднялася на шосте місце
Чайка здолала Волинь-2, Чернігів зіграв внічию з Нивою у 22 турі Другої ліги
#Нива, #Чергінів, #Чайка

Джерело - Чемпіон.

У 22-му турі української Другої ліги Чайка приймала дубль Волині, а Чернігів приймав вінницьку Ниву.

Чайка святкувала домашню перемогу. Чернігів та Нива зіграли внічию 2:2.

Чемпіонат України - Друга ліга
22 тур, 15 травня
Група А

Чайка - Волинь-2 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 44 Тименко, 2:0 - 64 Гуральський, 2:1 - 69 Сасовський

Чернігів - Нива В 2:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 14 Койдан, 1:1 - 26 Загробський, 1:2 - 36 Браславський, 2:2 - 46 Зенченко

Раніше, Ужгород розгромив Карпати Галич у 22 турі Другої ліги.

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