Козловський: Якщо не вийде грати на Арені Львів, то прийде людина замість жінки керувати стадіоном

Львівський Рух хоче проводити свої матчі на Арені Львів.

Про це заявив президент клубу Григорій Козловський.

"Ми дуже хочемо грати на Арені Львів, але так сталося, що директором стадіону зробили жінку, яка не зовсім розуміє, що таке футбол. Напевно, вона - хороший менеджер, раз її поставили директором. Думаю, Бог дасть їй розуму зрозуміти, що таке футбол для Львова. В іншому випадку цій людині доведеться зрозуміти, що таке Львів і футбол.

Переговори непрості. Якщо хтось хоче поховати Арену Львів, щоб там був чемпіонат луку і баптисти виступали, він це отримає. Ми це організуємо. Цей стадіон побудований для того, щоб там був футбол, і приходили люди, а не реалізовувалися чиїсь амбіції”, - зазначив Козловський.