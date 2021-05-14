Зінченко не потрапив до заявки Манчестер Сіті на матч з Ньюкаслом

Джерело - Чемпіон.
Український гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко залишився поза заявкою своєї команди на матч з Ньюкаслом.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Сьогодні, 14 травня, Манчестер Сіті в 36-му турі АПЛ на виїзді грає з Ньюкаслом. Початок матчу - о 22:00 за Києвом.
Гвардіола надав йому відпочинок після того, як команда достроково завоювала чемпіонський титул.
Склад Манчестер Сіті: Карсон, Уокер, Гарсія, Аке, Канселу, Родріго, Бернарду, Торрес, Стерлінг, Жезус
Запасні: Стеффен, Діаш, Стоунз, Лапорт, Менді, Фернандінью, Марез, Фоден, Палмер
It's 𝗖𝗔𝗥𝗦𝗢𝗡 𝗧𝗜𝗠𝗘 🔥🐐— Manchester City (@ManCity) May 14, 2021
XI | Carson, Walker, Garcia, Ake, Cancelo, Rodrigo, Gundogan, Bernardo, Torres, Sterling (C), Jesus
SUBS | Steffen, Dias, Stones, Laporte, Mendy, Fernandinho, Mahrez, Foden, Palmer
⚽️ @HaysWorldwide
🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/BWzB3sFKMi
Нагадаємо, Манчестер Сіті із Зінченком поступився Челсі у 35 турі АПЛ.