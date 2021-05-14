Зінченко не потрапив до заявки Манчестер Сіті на матч з Ньюкаслом

Український футболіст отримав відпочинок

Джерело - Чемпіон.

Український гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко залишився поза заявкою своєї команди на матч з Ньюкаслом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сьогодні, 14 травня, Манчестер Сіті в 36-му турі АПЛ на виїзді грає з Ньюкаслом. Початок матчу - о 22:00 за Києвом.

Гвардіола надав йому відпочинок після того, як команда достроково завоювала чемпіонський титул.

Склад Манчестер Сіті: Карсон, Уокер, Гарсія, Аке, Канселу, Родріго, Бернарду, Торрес, Стерлінг, Жезус

Запасні: Стеффен, Діаш, Стоунз, Лапорт, Менді, Фернандінью, Марез, Фоден, Палмер

Нагадаємо, Манчестер Сіті із Зінченком поступився Челсі у 35 турі АПЛ.