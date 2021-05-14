Флік погодився тренувати Шахтар, але вибрав збірну Німеччини

Шахтар ранньою весною вів переговори з тренером Баварії Гансом-Дітером Фліком.

Про це заявив журналіст Олександр Денисов.

"Шахтар в теорії розглядав і повернення Паулу Фонсеки, але був інший варіант. З одним кандидатом навіть досягли угоди. Шахтар раніше вийшов на Ганса-Дітера Фліка з Баварії, який покине клуб після сезону.

І Флік підтвердив, що готовий очолити Шахтар, але потім з'явився варіант зі збірною Німеччини. І від такої пропозиції не відмовляються", - розповів Денисов.