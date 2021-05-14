У Парижі чекають від Киліана рішення про продовження контракту

ПСЖ розглядає форварда Мохамеда Салаха в якості потенційної заміни Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє ESPN.

У Парижі чекають від Мбаппе рішення про продовження контракту, який закінчується в 2022 році.

Раніше сам єгиптянин зізнався, що в Ліверпулі поки не обговорювали з ним можливість підписання нового договору. Його поточний контракт діє до 2023 року.

У нинішньому сезоні Салах забив 30 голів і віддав п'ять результативних передач в 48 матчах Ліверпуля у всіх турнірах.

Нагадаємо, ПСЖ у серії пенальті дотиснув Монпельє та вийшов у фінал Кубку Франції.