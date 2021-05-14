Джерело - sportarena.com.
ПСЖ розглядає форварда Мохамеда Салаха в якості потенційної заміни Кіліана Мбаппе.
Про це повідомляє ESPN.
У Парижі чекають від Мбаппе рішення про продовження контракту, який закінчується в 2022 році.
Раніше сам єгиптянин зізнався, що в Ліверпулі поки не обговорювали з ним можливість підписання нового договору. Його поточний контракт діє до 2023 року.
У нинішньому сезоні Салах забив 30 голів і віддав п'ять результативних передач в 48 матчах Ліверпуля у всіх турнірах.
Нагадаємо, ПСЖ у серії пенальті дотиснув Монпельє та вийшов у фінал Кубку Франції.