Манчестер Юнайтед зацікавився півзахисником Атлетіко

Манкуніанці готові викласти за іспанця кругленьку суму

Хавбек Атлетіко Маркос Льоренте може продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії.

Про це повідомляє The Faithful MUFC.

26-річним футболістом зацікавилося керівництво Манчестер Юнайтед.

Вони вже запропонували за гравця 97 мільйонів доларів.

Льоренте перейшов в Атлетіко влітку 2019 року через мадридського Реала за 30 мільйонів євро. Його угода з мадридцями розрахована до літа 2024-го року.

У нинішньому сезоні гравець взяв участь в 43-х матчах Атлетіко, в яких забив 13 голів і зробив 12 результативних передач.

Нагадаємо, Реал розгромив Гранаду та наблизився до Атлетіко у Ла-Лізі.