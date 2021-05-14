Манчестер Юнайтед зацікавився півзахисником Атлетіко

Джерело - isport.ua.
Хавбек Атлетіко Маркос Льоренте може продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії.
Про це повідомляє The Faithful MUFC.
26-річним футболістом зацікавилося керівництво Манчестер Юнайтед.
Вони вже запропонували за гравця 97 мільйонів доларів.
Льоренте перейшов в Атлетіко влітку 2019 року через мадридського Реала за 30 мільйонів євро. Його угода з мадридцями розрахована до літа 2024-го року.
У нинішньому сезоні гравець взяв участь в 43-х матчах Атлетіко, в яких забив 13 голів і зробив 12 результативних передач.
Нагадаємо, Реал розгромив Гранаду та наблизився до Атлетіко у Ла-Лізі.