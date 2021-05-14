Зідан оцінив шанси Реала на чемпіонство у Ла-Лізі

Головний тренер Реала Зінедін Зідан проаналізував гру команди у матчі 36-го туру чемпіонату Іспанії проти Гранади.

Про це розповів сам французький спеціаліст.

"Що мені сподобалося у матчі? Все. Не лише голи, але й те, як ми грали у захисті. Ми зіграли майже ідеально.

За рахунку 2:1 ми не знизили темп, а відразу забили – це показує, який у команди характер. Куртуа зробив пару прекрасних сейвів, як це буває останнім часом. Ми добилися гарної перемоги проти сильного суперника на важкому полі.

Ми продовжимо робити свою справу. До кінця сезону ще два матчі, і ми зробимо все, що в наших силах, аби стати чемпіонами", – розповів Зідан.