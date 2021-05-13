Футболіст ризикує пропустити Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

21-річний лівий захисник київського Динамо і збірної України Віталій Миколенко отримав травму у фіналі Кубка України з луганською Зорею.

На 8-й хвилині зустрічі Миколенко у боротьбі з Артемом Громовим невдало впав на зап'ястя правої руки. Продовжити поєдинок футболіст Динамо не зміг, незважаючи на надану медичну допомогу. На 11-й хвилині матчу замість Миколенка вийшов Олександр Караваєв. Віталій залишив поле у сльозах.

За попередніми оцінками, у Миколенка може бути перелом руки. Футболіст ризикує пропустити Євро-2020.