Перехід Кулача до Динамо - це чутки

Клуб ні з ким переговорів не веде

Керівництво київського Динамо не веде переговорів з жодним із потенційних новачків команди.

Про це повідомляє Динамо Київ Inside.

Менеджмент клубу зосереджений на приведенні до ладу ситуації з молодими футболістами.

Чутки в ЗМІ щодо Кулача в Динамо і деяких нових бразильців - це чутки і тільки. Жодних конкретних переговорів ні з ким керівництво Динамо не веде.

Мало того, на контракті в клубі настільки багато гравців як першої, так і молодіжної команди, маса зданих в оренду, що першочерговим завданням менеджменту поставлено розібратися з непотрібними людьми. І тут дійсно кипить робота. Після закінчення сезону буде прийнято рішення по багатьох гравцям "на вихід". А по входу є питання.