Роналду встановив унікальний бомбардирський рекорд

Джерело - Чемпіон.
Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду став першим футболістом, який забив 100 голів за клуби із трьох ТОП-чемпіонатів.
Про це повідомляє ESPN.
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У матчі 36-го туру Серії А Роналду відзначився за Ювентус у матчі проти Сассуоло. Цей гол став для португальця 100-м за туринський клуб. Завдяки цьому Роналду став першим гравцем в історії, який забив 100 та більше голів, виступаючи за клуби з трьох різних ТОП-чемпіонів.
Роналду також забив 450 голів за іспанський Реал та 118 м'ячів за англійський Манчестер Юнайтед.