Роналду встановив унікальний бомбардирський рекорд

Кріштіану Роналду забив 100-й гол за Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду став першим футболістом, який забив 100 голів за клуби із трьох ТОП-чемпіонатів.

Про це повідомляє ESPN.

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У матчі 36-го туру Серії А Роналду відзначився за Ювентус у матчі проти Сассуоло. Цей гол став для португальця 100-м за туринський клуб. Завдяки цьому Роналду став першим гравцем в історії, який забив 100 та більше голів, виступаючи за клуби з трьох різних ТОП-чемпіонів.

Роналду також забив 450 голів за іспанський Реал та 118 м'ячів за англійський Манчестер Юнайтед.