 Челсі готує для Тухеля новий контракт | Футбол | Champion.com.ua
Світоліна з перемоги стартувала на турнірі у Римі
Сьогодні 12:49 1197
Фінал Кубку України. Динамо (Київ) - Зоря (Луганськ): матч-центр
Сьогодні 21:30 22075 1
Світоліна - Мугуруса: онлайн-трансляція матчу 3 кола в Римі. LIVE
Сьогодні 19:32 335
Динамо - Зоря: як команди дійшли до фіналу Кубка України
Сьогодні 19:32 396
Динамо Київ – Зоря Луганськ: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 19:32 1985
Динамо хоче підписати вінгера Греміо
Сьогодні 18:39 659
Красюк: Усик може прийняти пропозицію IBF або відмовитися
Сьогодні 18:24 1751
Ахметов: Бажаю Суркісу, щоб наступний чемпіонат Динамо програло
Сьогодні 18:10 643
Підтримаємо збірну України в Лондоні!
Сьогодні 17:00 3133
Усик відмовився від бою з Енді Руїсом
Сьогодні 16:39 6323
Блоги
Дівчина дня. Українська модель запалює на вечорах боксу Олександра Усика
Дівчина дня. Українська модель запалює на вечорах боксу Олександра Усика Андрій Твердохліб
Вчора 21:28 1505
Сенсаційний трансфер Динамо. Мігель Велозу святкує День народження
Сенсаційний трансфер Динамо. Мігель Велозу святкує День народження Valeriy Ruchka
Вчора 21:01 8405 1
13 років тому Ярмоленко феєрично дебютував у Динамо
13 років тому Ярмоленко феєрично дебютував у Динамо Valeriy Ruchka
Вчора 10:40 4587 1
Гроші не проблема: Французький тенісист відповів на зауваження судді
Гроші не проблема: Французький тенісист відповів на зауваження судді Андрій Твердохліб
Вчора 08:35 1134
Відео дня. Захисник Голден Стейт реалізував фантастичний кидок із 16 метрів
Відео дня. Захисник Голден Стейт реалізував фантастичний кидок із 16 метрів Андрій Твердохліб
Вчора 07:51 806
Прямі трансляції
Навколо спорту

Челсі готує для Тухеля новий контракт

Сьогодні 22:10 175 0
Керівництво клубу досить як грою, так і результатами синіх
Челсі готує для Тухеля новий контракт
#Тухель, #Челсі

Джерело - isport.ua.

Керівництво лондонського Челсі хоче продовжити контракт з головним тренером Томасом Тухелем.

Про це повідомляє Daily Mail.

Босів клубу вразили результати команди під керівництвом німецького фахівця. За неповні чотири місяці роботи Тухель вивів Челсі у фінал Ліги чемпіонів і Кубку Англії, а також повернув колектив в першу четвірку АПЛ.

Чинна угода фахівця розрахований до літа 2022 року. Клуб готовий запропонувати фахівцеві новий дворічний контракт з можливістю пролонгації ще на один сезон. Сам Тухель згоден продовжити договір.

Нагадаємо, німецький тренер очолив Челсі. Під його керівництвом Челсі виграв 17 матчів, шість поєдинків завершив внічию і ще дві зустрічі закінчилися поразками.

Раніше, Манчестер Сіті із Зінченком поступився Челсі у 35 турі АПЛ.

Коментарі ()