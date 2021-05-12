Челсі готує для Тухеля новий контракт

Керівництво клубу досить як грою, так і результатами синіх

Керівництво лондонського Челсі хоче продовжити контракт з головним тренером Томасом Тухелем.

Про це повідомляє Daily Mail.

Босів клубу вразили результати команди під керівництвом німецького фахівця. За неповні чотири місяці роботи Тухель вивів Челсі у фінал Ліги чемпіонів і Кубку Англії, а також повернув колектив в першу четвірку АПЛ.

Чинна угода фахівця розрахований до літа 2022 року. Клуб готовий запропонувати фахівцеві новий дворічний контракт з можливістю пролонгації ще на один сезон. Сам Тухель згоден продовжити договір.

Нагадаємо, німецький тренер очолив Челсі. Під його керівництвом Челсі виграв 17 матчів, шість поєдинків завершив внічию і ще дві зустрічі закінчилися поразками.

Раніше, Манчестер Сіті із Зінченком поступився Челсі у 35 турі АПЛ.