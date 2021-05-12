Зоря поки не пропонувала новий контракт Скрипнику

Незабаром тренер повинен зустрітися з президентом луганчан

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник поки не отримував пропозиції від клубу щодо продовження контракту.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.

Однак, найближчим часом відбудеться зустріч Скрипника з президентом Зорі Євгеном Геллером, на якій вони будуть обговорювати плани на наступний рік.

51-річний Скрипник очолив луганчан влітку 2019 року, змінивши на посаді Юрія Вернидуба. У нинішньому сезоні під його керівництвом Зоря стала бронзовим призером УПЛ.

До переходу в Зорю Віктор Скрипник очолював німецький Вердер і латвійську Ригу.

Раніше, Зоря продовжила контракти Вернидуба і Гладкого.