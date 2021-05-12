Зоря поки не пропонувала новий контракт Скрипнику

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Зорі Віктор Скрипник поки не отримував пропозиції від клубу щодо продовження контракту.
Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.
Однак, найближчим часом відбудеться зустріч Скрипника з президентом Зорі Євгеном Геллером, на якій вони будуть обговорювати плани на наступний рік.
51-річний Скрипник очолив луганчан влітку 2019 року, змінивши на посаді Юрія Вернидуба. У нинішньому сезоні під його керівництвом Зоря стала бронзовим призером УПЛ.
До переходу в Зорю Віктор Скрипник очолював німецький Вердер і латвійську Ригу.
Раніше, Зоря продовжила контракти Вернидуба і Гладкого.