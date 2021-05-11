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Манчестер Сіті із Зінченком достроково став чемпіоном Англії

Сьогодні 22:05 273 0
Команда Гвардіоли повернула собі звання переможця АПЛ
Манчестер Сіті із Зінченком достроково став чемпіоном Англії
#Манчестер Сіті, #Зінченко

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті став недосяжним для суперників по турнірній таблиці АПЛ, достроково оформивши чемпіонське звання сезону-2020/21.

Це сталося після того, як головний переслідувач команди Гвардіоли Манчестер Юнайтед програв Лестеру в матчі 35-го туру чемпіонату Англії 1:2.

Це сьомий чемпіонський титул АПЛ для Манчестер Сіті і третій за останні чотири роки.

Нагадаємо, в складі Манчестер Сіті грає український захисник Олександр Зінченко, який в цьому чемпіонаті зіграв в 18 матчах, результативними діями не відзначився.

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