Манчестер Сіті із Зінченком достроково став чемпіоном Англії

Команда Гвардіоли повернула собі звання переможця АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті став недосяжним для суперників по турнірній таблиці АПЛ, достроково оформивши чемпіонське звання сезону-2020/21.

Це сталося після того, як головний переслідувач команди Гвардіоли Манчестер Юнайтед програв Лестеру в матчі 35-го туру чемпіонату Англії 1:2.

Це сьомий чемпіонський титул АПЛ для Манчестер Сіті і третій за останні чотири роки.

Нагадаємо, в складі Манчестер Сіті грає український захисник Олександр Зінченко, який в цьому чемпіонаті зіграв в 18 матчах, результативними діями не відзначився.