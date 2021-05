Фінал Ліги чемпіонів перенесуть до Португалії

Фінал Ліги чемпіонів замість Туреччини може бути проведений у Португалії.

Про це повідомляє журналіст Sky Sport 24 Анжело Манджанте.

Матч повинен бути перенесений в Порту на стадіон Драгау.

Про це буде оголошено в найближчі 24 години.

The Champions League final towards Porto.

The announcement in the next 24 hours.

Estadio do Dragao. @SkySport #UCL pic.twitter.com/kv3HyVKLLc