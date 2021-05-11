Фінал Ліги чемпіонів перенесуть до Португалії

Джерело - Чемпіон.
Фінал Ліги чемпіонів замість Туреччини може бути проведений у Португалії.
Про це повідомляє журналіст Sky Sport 24 Анжело Манджанте.
Матч повинен бути перенесений в Порту на стадіон Драгау.
Про це буде оголошено в найближчі 24 години.
The Champions League final towards Porto.— Angelo Mangiante (@angelomangiante) May 11, 2021
The announcement in the next 24 hours.
Estadio do Dragao. @SkySport #UCL pic.twitter.com/kv3HyVKLLc
Раніше повідомлялося, що фінальний матч, в якому зіграють Челсі і Манчестер Сіті, може відбутися в Лондоні на стадіоні Вемблі.