Барселона уклала попередній контракт з Гарсією

Футболіст Манчестер Сіті Ерік Гарсія в наступному сезоні буде виступати за каталонську Барселону.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Іспанський захисник підписав попередній контракт з каталонським клубом. Очікується, що угода буде розрахована до літа 2026 року.

Відзначається, що президент Барселони Жоан Лапорта особисто схвалив підписання 20-річного гравця. Синьо-гранатові оголосять про перехід Гарсії по закінченню сезону.

У поточному сезоні Ерік провів 10 поєдинків у складі Манчестер Сіті.

