 Норвезький клуб орендував нападника СК Дніпро-1 | Футбол | Champion.com.ua
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Норвезький клуб орендував Хобленка

Сьогодні 18:41 593 0
Оренда розрахована на 4 місяці
Норвезький клуб орендував Хобленка
#СК Дніпро-1, #Хобленко

Джерело - СК Дніпро-1.

Дніпро-1 віддав форварда Олексія Хобленка в оренду в норвезький Стабек.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Оренда розрахована на 4 місяці, у Стабека буде право викупу гравця.

Сам норвезький клуб також офіційно підтвердив трансфер.

У нинішньому сезоні на рахунку Хобленка 4 голи і 1 асист в 18 матчах за Дніпро-1 в УПЛ. При цьому в другій частині сезону 27-річний форвард лише одного разу вийшов на поле з перших хвилин.

Контракт Хобленка з Дніпром-1 розрахований до літа 2022 року. Трансферна вартість гравця оцінюється в 600 тисяч євро.

Нагадаємо, Русин може перейти до СК Дніпро-1.

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