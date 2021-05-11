Оренда розрахована на 4 місяці

Дніпро-1 віддав форварда Олексія Хобленка в оренду в норвезький Стабек.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Оренда розрахована на 4 місяці, у Стабека буде право викупу гравця.

Сам норвезький клуб також офіційно підтвердив трансфер.

У нинішньому сезоні на рахунку Хобленка 4 голи і 1 асист в 18 матчах за Дніпро-1 в УПЛ. При цьому в другій частині сезону 27-річний форвард лише одного разу вийшов на поле з перших хвилин.

Контракт Хобленка з Дніпром-1 розрахований до літа 2022 року. Трансферна вартість гравця оцінюється в 600 тисяч євро.

Нагадаємо, Русин може перейти до СК Дніпро-1.