Захисник ПСЖ може отримати тривалу дискваліфікацію

Захисник ризикую отримати 10-матчеву дискваліфікацію

Захиснику ПСЖ Преснелю Кімпембе загрожує тривала дискваліфікація після матчу 36-го туру французької Ліги 1 проти Ренна (1:1).

Про це повідомляє L'Equipe.

25-річний француз отримав червону картку за грубий підкат і вже з цієї причини він буде змушений пропустити три матчі, проте його дискваліфікація може збільшитися до десяти поєдинків.

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За інформацією джерела, йдучи в роздягальню, Кімпембе назвав футболістів Ренна "купкою геїв", що розцінюється як дискримінаційне образу.

За два тури до кінця сезону ПСЖ, набравши 76 очок, займає друге місце в турнірній таблиці Ліги 1, відстаючи від Лілля на три бали. У позаду йде Монако 74 очка.