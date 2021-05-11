Забарний назвав ключову подію у Динамо

Поява у Динамо Мірчі Луческу дозволила клубу повернути титул УПЛ.

Про це розповів захисник Ілля Забарний.

"Що запам'яталося в сезоні? Прихід Містера. Побудував нашу гру, допоміг, йому всі вдячні. Можна сказати, що з'явилася команда і футболісти почали знати, що їм робити на полі. Для мене особисто теж прихід Луческу був ключовим, адже я дебютував в цьому сезоні.

Він мені дав шанс, я цим скористався", - сказав Забарний.