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Стало відомо, коли Де Дзербі оголосять тренером Шахтаря

Сьогодні 08:26 1629 0
Незабаром Роберто Де Дзербі стане тренером Шахтаря
Стало відомо, коли Де Дзербі оголосять тренером Шахтаря
#Де Дзербі, #Шахтар

Джерело - sport.uа.

Головний тренер Сассуоло Роберто Де Дзербі стане наступним наставником Шахтаря, замінивши на цій посаді португальця Луїша Каштру, який покидає цей пост.

Про це повідомляє Ill Messaggero.

Очікується, що про перехід Де Дзербі у Шахтар буде оголошено вже на поточному тижні. Не виключено, що офіційна інформація від сторін надійде в найближчі пару днів.

За інформацією джерела, Де Дзербі підпише з "гірниками" 2-річний контракт з окладом близько 3 млн євро на рік, в якому також будуть передбачені солідні преміальні.

Раніше, Каштру попрощався з Шахтарем.

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