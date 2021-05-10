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Ярославський: Поки не маю фінансового відношення до Металу

Вчора 22:14 858 0
У Краснікова та Ярославського ніколи не було контрактів
Ярославський: Поки не маю фінансового відношення до Металу
#Ярославський, #Метал, #Металіст, #Красніков

Джерело - Циганик LIVE.

Колишній президент Металіста Олександр Ярославський буде фінансувати Метал, коли він юридично стане Металістом.

Про це він розповів у програмі Циганик LIVE.

"Не просто стежу за Металом. Єдине, чого я не маю поки, це фінансового відношення, все інше без мене не проходить. Потім я відплачу, наздожену. Я хлопцям сказав, що це буде як тільки все здійсниться юридично", - заявив функціонер.

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"У нас ніколи з Красніковим не було ніяких контрактів, з Маркевичем, по-моєму, був контракт. Але, думаю, у нього ніяких претензій до мене немає, так само як і у футболістів. Всі фінансові питання - це питання принципу", - сказав Ярославський.

Раніше Метал достроково вийшов у Першу лігу.

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