Лестер купить хавбека Лілля Сумаре

Півзахисник Лілля Бубакара Сумаре продовжить кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомив Фабріціо Романо.

Трансфер 22-річного француза в Лестер буде оформлений найближчим часом. Сума компенсації складе менше 30 мільйонів євро.

Here we go soon for Boubacary Soumaré to Leicester from Lille, confirmed! The deal is expected to be completed soon for less than €30m 🔵🦊 #LCFC



...and @Wesley_Fofanaa “confirms”! 😂⏳👇🏻 https://t.co/AJ4iCni1u5