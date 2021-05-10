Ювентус звільнить Пірло після закінчення сезону

Туринці за три тури до кінця сезону в чемпіонаті Італії посідають п'яте місце

Джерело - Sky.

Головний тренер Ювентуса Андреа Пірло не покине свій пост достроково після поразки від Мілана (0:3) в 35-му турі Серії А.

Про це повідомляє Sky.

Керівники туринського клубу збиралися вчора ввечері для обговорення майбутнього команди, і нова нарада відбулася сьогодні вранці.

Боси Ювентса вирішили залишити фахівця до кінця сезону.

У той же час доля Пірло в Турині вирішена - його звільнять після закінчення сезону.

Ювентус за три тури до кінця сезону в чемпіонаті Італії посідає п'яте місце і може не потрапити в Лігу чемпіонів вперше за 10 років.