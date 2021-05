Нападник Едінсон Кавані продовжить виступати за Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

34-річний уругваєць погодився продовжити контракт з МЮ, угода вже була закрита.

Нова угода Кавані розрахована до літа 2022 року. Оголошено про це буде в найближчі дні.

Edinson Cavani has signed his contract extension with Manchester United, here we go! 🚨🇺🇾 #MUFC



The agreement has been completed, Cavani has accepted to stay after Man Utd board and Solskjaer were pushing to keep him. Confirmed and done deal. 🔴 #ManUtd #Cavani