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Ахметов назвав умови продажу Трубіна та Соломона

Сьогодні 11:46 663 0
Рінат Ахметов прокоментував умови продажу футболістів
Ахметов назвав умови продажу Трубіна та Соломона
#Шахтар, #Ахметов, #Трубін

Джерело - shakhtar.com.

Президент Шахтаря Рінат Ахметов пояснив, чи готовий клуб розглядати пропозиції своїх молодих футболістів.

Про це розповів сам власник донецького клубу.

"Чи готовий клуб розглянути трансфер Трубіна?Нехай роблять пропозицію, а ми подивимось, на якій цифрі в нас почнуть здавати нерви. Якщо ми відчуємо, що це цифра, коли ми вже починаємо нервувати, то одразу візьмемо літак і медобслуговування нашим коштом.

У нас чудова молодь, яка, я впевнений, тішитиме і в національному чемпіонаті, і на європейській арені. Був раніше Тайсон і був Марлос, зараз Тете в нас, образно кажучи, проте й Марлос є. Є Тете та Соломон", - розповів Ахметов.

Раніше, Каштру попрощався з Шахтарем.

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