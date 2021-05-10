Ахметов назвав умови продажу Трубіна та Соломона

Президент Шахтаря Рінат Ахметов пояснив, чи готовий клуб розглядати пропозиції своїх молодих футболістів.

Про це розповів сам власник донецького клубу.

"Чи готовий клуб розглянути трансфер Трубіна?Нехай роблять пропозицію, а ми подивимось, на якій цифрі в нас почнуть здавати нерви. Якщо ми відчуємо, що це цифра, коли ми вже починаємо нервувати, то одразу візьмемо літак і медобслуговування нашим коштом.

У нас чудова молодь, яка, я впевнений, тішитиме і в національному чемпіонаті, і на європейській арені. Був раніше Тайсон і був Марлос, зараз Тете в нас, образно кажучи, проте й Марлос є. Є Тете та Соломон", - розповів Ахметов.