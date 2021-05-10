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Пірло: Я не піду у відставку

Сьогодні 11:13 452 0
Андреа Пірло прокоментував поразку від Мілана
Пірло: Я не піду у відставку

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Ювентуса Андреа Пірло після розгрому від Мілана(0:3) у матчі 35-го туру Серії А не піде у відставку.

Про це розповів сам італійський тренер.

"Коли програєш таку важливу гру з рахунком 0:3, це означає, що багато чого не спрацювало. Мені потрібно провести аналіз, а потім з холодною головою обговорити це з хлопцями.

Актуально: Ювентус - Мілан 0:3. Огляд матчу

Чи готовий я піти у відставку або замислювався про це? Ні, я не піду. Я прийняв цю посаду з великим ентузіазмом, незважаючи на певні труднощі.

Попереду ще три гри, тому я буду продовжувати робити свою роботу, поки мені дають таку можливість", - сказав Пірло.

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