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Ахметов оцінив шанси Срни очолити Шахтар

Сьогодні 10:12 865 0
Рінах Ахметов прокоментував майбутнє Даріо Срни
Ахметов оцінив шанси Срни очолити Шахтар
#Шахтар, #Срна, #Ахметов

Джерело - shakhtar.com.

Президент Шахтаря Рінат Ахметов виділив вагу Даріо Срни у клубі.

Про це розповів сам власник донецького клубу.

"Чи може Срна очолити Шахтар? Звісно, чому ні? Все можливо. Але саме на цьому етапі у нас трохи інші ідеї. А Даріо молодий.

Я на цю тему з ним не розмовляв. Я думаю, що у вас була можливість поговорити і він вам чесно скаже. Він дуже чистий і відвертий хлопець. Він завжди скаже. І повірте на слово – у нього розуму більше, ніж амбіцій. Він точно розуміє, що він легенда Шахтаря.

Він зробив для Шахтаря дуже багато. І ще багато зробить. І він точно не візьме на себе те, з чим не впорається. Тому ви не думайте, що я сказав: "Даріо, я хочу, щоб завтра ти був головним тренером". Я йому що побажав, успіху чи ганьби?

Якщо він з цим впорається – значить, він буде великим тренером, а якщо він не впорається – значить, він скаже: "Президент, ви мене запросили і мені було незручно вам відмовити, а в підсумку я зустрівся з тим, з чим не хотів би зустрічатися. Я з Даріо практично кожен день на зв'язку", – розповів Ахметов.

Раніше, Каштру попрощався з Шахтарем.

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