Дніпро-1 - Рух 1:1. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У 26 турі української Прем'єр-ліги Дніпро-1 вдома зіграв внічию з Рухом.
Дніпро-1 - Рух 1:1 (0:0)
Гол: 1:0 - 60 Чуже, 1:1 - 90+6 Кондраков
Дніпро-1: Юрчук(Сарнавський 78), Адамюк, Дуглас, Сваток, Дубінчак, Ді Франко, Піхальонок(Цуріков 78), Булеца(Ярмолюк 61), Чуже, Когут(Батагов 90+2), Довбив
Запасні: Сарнавський, Сафронов, Батагов, Цуріков, Ярмолюк, Гонсалвез, Соловйов
Рух: Бандура, Гагун, Білий, Зец, Мисик, Мартинюк(Сапуга 83), Федорчук(Карасюк 84), Литвиненко(Кухарук 68), Притула(Кондраков 84), Бойчук, Климчук
Запасні: Мисак, Слюбик, Руніч, Карабін, Кондраков, Кухарук, Рудюк, Карасюк, Сапуга
Жовті картки: Притула(13), Мисик, (21), Кошут(58), Зец(65), Чуже(89), Карасюк(90)