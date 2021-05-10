 Дніпро-1 - Рух 1:1. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
Шахтар мінімально переграв Інгулець. Результати матчів 26-го туру УПЛ
Вчора 18:53 594
Костюк - Алєксандрова: онлайн-трансляція Internazionali BNL d'Italia. LIVE
Сьогодні 12:32 191
Рейтинг WTA: Світоліна втратила місце у ТОП-5
Сьогодні 10:24 102482
Каштру попрощався з Шахтарем
Вчора 19:56 1163
Кулач - найкращий бомбардир чемпіонату України
Вчора 19:28 1655
Динамо розгромило Колос. Результати матчів 26-го туру УПЛ
Вчора 15:53 1169
Костюк вийшла до основної сітки турніру у Римі
Вчора 14:34 561
Стало відомо хто розсудить Динамо та Зорю у фіналі Кубку України
Вчора 13:40 956
Ф'юрі: У Кличка не було жодного шансу зі мною
Вчора 12:40 4469
Динамо зіграє з Колосом, Шахтар - з Інгульцем. Розклад матчів останнього туру УПЛ
Вчора 10:55 555
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту

Дніпро-1 - Рух 1:1. Огляд матчу

Сьогодні 08:57 680 0
Дніпро-1 - Рух 1:1. Огляд матчу
Дніпро-1 - Рух 1:1. Огляд матчу
#Дніпро-1, #Рух, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 26 турі української Прем'єр-ліги Дніпро-1 вдома зіграв внічию з Рухом.

Чемпіонат України - УПЛ
26 тур, 9 травня

Дніпро-1 - Рух 1:1 (0:0)

Гол: 1:0 - 60 Чуже, 1:1 - 90+6 Кондраков

Дніпро-1: Юрчук(Сарнавський 78), Адамюк, Дуглас, Сваток, Дубінчак, Ді Франко, Піхальонок(Цуріков 78), Булеца(Ярмолюк 61), Чуже, Когут(Батагов 90+2), Довбив

Запасні: Сарнавський, Сафронов, Батагов, Цуріков, Ярмолюк, Гонсалвез, Соловйов

Рух: Бандура, Гагун, Білий, Зец, Мисик, Мартинюк(Сапуга 83), Федорчук(Карасюк 84), Литвиненко(Кухарук 68), Притула(Кондраков 84), Бойчук, Климчук

Запасні: Мисак, Слюбик, Руніч, Карабін, Кондраков, Кухарук, Рудюк, Карасюк, Сапуга

Жовті картки: Притула(13), Мисик, (21), Кошут(58), Зец(65), Чуже(89), Карасюк(90)

Коментарі ()