 Монако переграло Реймс та інші результати матчів Ліги 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Навколо спорту

Монако переграло Реймс, Ніцца перемогла Брест. Результати матчів 36 туру Ліги 1

Сьогодні 22:16 456 0
Монпельє здолало Страсбур
Монако переграло Реймс, Ніцца перемогла Брест. Результати матчів 36 туру Ліги 1
#Ліга 1

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 травня, відбулися матчі 36 туру французької Ліги 1.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
36 тур, 9 травня

Анже - Діжон 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 7 Фюльжені, 2:0 - 50 автогол Аллагбе, 3:0 - 89 Діоні

Мец - Нім 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 61 Фомба, 0:2 - 67 Ріпар, 0:3 - 89 Ферхат

Ніцца - Брест 3:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 4 Муньє, 1:1 - 38 Роні Лопеш, 1:2 - 43 Муньє, 2:2 - 61 Будауї, 3:2 - 89 Камара

Страсбур - Монпельє 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 36 Лаборде, 0:2 - 46 Делор, 0:3 - 49 Лаборде, 1:3 - 69 Ажорк, 2:3 - 90+4 Зої

Реймс - Монако 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 20 Матацо

Раніше Сент-Етьєн мінімально переміг Марсель .

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