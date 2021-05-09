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Сьогодні, 9 травня, відбулися матчі 36 туру французької Ліги 1.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
36 тур, 9 травня
Анже - Діжон 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 7 Фюльжені, 2:0 - 50 автогол Аллагбе, 3:0 - 89 Діоні
Мец - Нім 0:3 (0:0)
Голи: 0:1 - 61 Фомба, 0:2 - 67 Ріпар, 0:3 - 89 Ферхат
Ніцца - Брест 3:2 (1:2)
Голи: 0:1 - 4 Муньє, 1:1 - 38 Роні Лопеш, 1:2 - 43 Муньє, 2:2 - 61 Будауї, 3:2 - 89 Камара
Страсбур - Монпельє 2:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 36 Лаборде, 0:2 - 46 Делор, 0:3 - 49 Лаборде, 1:3 - 69 Ажорк, 2:3 - 90+4 Зої
Реймс - Монако 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 20 Матацо