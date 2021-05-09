Верона та Торіно розписали мирову

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 травня, відбулися матчі 35 туру італійської Серії.

Українець Руслан Маліновський відзначився за Аталанту в матчі проти Парми(2:5).

Чемпіонат Італії - Серія А

35 тур, 9 травня

Беневенто - Кальярі 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 1 Лікоянніс, 1:1 - 16 Лападула, 1:2 - 64 Паволетті, 1:3 - 90+3 Педро

Верона - Торіно 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 85 Войвода, 1:1 - 88 Ді Марко

Парма - Аталанта 2:5 (0:1)

Голи: 0:1 - 12 Маліновський, 0:2 - 52 Пессіна, 0:3 - 77 Мюріель, 1:3 - 78 Брунетта, 1:4 - 86 Муріель, 2:4 - 88 Сом, 2:5 - 90+3 Міранчук

Раніше Фіорентина обіграла Лаціо.