Лондонський Вест Гем прийматиме Евертон у рамках 35 туру англійської Прем'єр-ліги.

Українець Андрій Ярмоленко залишився на лаві для запасних.

