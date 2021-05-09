Маріуполь здобув розгромну перемогу над Десною в рамках 26 туру української Прем'єр-ліги.
Маріуполь - Десна 4:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 44 Конопля, 1:1 - 61 Очеретко, 2:1 - 63 Сікан, 3:1 - 78 Сікан, 4:1 - 87 Бондаренко
Маріуполь: Кравцов, Драмбаєв, Мампассі, Муравський, Меліченко, Чех, Очеретько, Кащук, Горбунов, Кулєв, Сікан
Запасні: Гальчук, Стасюк, Чоботенко, Тищенко, Плакса, Бондаренко, Кулаков
Десна: Паст, Тамм, Огіря, Домбровський, Калітвінцев, Картушов, Гітченко, Безбородько, Сухоцький, Гуцуляк, Конопля
Запасні: Литовка, Полегенько, Єрмаков, Арвеладзе, Чепуренко, Демяненко, Мостовий, Імереков, Дегтярьов
Жовті картки: Муравський(37), Гуцуляк(56), Домбровський(58), Домбровський(62), Сухоцький(69), Бондаренко(83)
Червона картка(Домбровський 62, друга жовта)