 Маріуполь - Десна 4:1. Відеоогляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Маріуполь - Десна 4:1. Огляд матчу

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Маріуполь - Десна 4:1. Огляд матчу

Маріуполь здобув розгромну перемогу над Десною в рамках 26 туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - УПЛ
26 тур, 9 травня

Маріуполь - Десна 4:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 44 Конопля, 1:1 - 61 Очеретко, 2:1 - 63 Сікан, 3:1 - 78 Сікан, 4:1 - 87 Бондаренко

Маріуполь: Кравцов, Драмбаєв, Мампассі, Муравський, Меліченко, Чех, Очеретько, Кащук, Горбунов, Кулєв, Сікан

Запасні: Гальчук, Стасюк, Чоботенко, Тищенко, Плакса, Бондаренко, Кулаков

Десна: Паст, Тамм, Огіря, Домбровський, Калітвінцев, Картушов, Гітченко, Безбородько, Сухоцький, Гуцуляк, Конопля

Запасні: Литовка, Полегенько, Єрмаков, Арвеладзе, Чепуренко, Демяненко, Мостовий, Імереков, Дегтярьов

Жовті картки: Муравський(37), Гуцуляк(56), Домбровський(58), Домбровський(62), Сухоцький(69), Бондаренко(83)

Червона картка(Домбровський 62, друга жовта)

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