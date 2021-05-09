Дніпро-1 - Рух: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
У матчі 26 туру УПЛ Дніпро-1 прийматиме Рух.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Дніпро-1: Юрчук, Адамюк, Дуглас, Сваток, Дубінчак, Ді Франко, Піхальонок, Булеца, Чуже, Когут, Довбив
Запасні: Сарнавський, Сафронов, Батагов, Цуріков, Ярмолюк, Гонсалвез, Соловйов
Рух: Бандура, Гагун, Білий, Зец, Мисик, Мартинюк, Федорчук, Литвиненко, Притула, Бойчук, Климчук
Запасні: Мисак, Слюбик, Руніч, Карабін, Кондраков, Кухарук, Рудюк, Карасюк, Сапуга
Поєдинок розпочнеться о 17:00