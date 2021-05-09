 Дніпро-1 - Рух: стартові склади команд | Футбол | Champion.com.ua
Динамо розгромило Колос. Результати матчів 26-го туру УПЛ
Сьогодні 15:53 612
Костюк вийшла до основної сітки турніру у Римі
Сьогодні 14:34 312
Стало відомо хто розсудить Динамо та Зорю у фіналі Кубку України
Сьогодні 13:40 508
Ф'юрі: У Кличка не було жодного шансу зі мною
Сьогодні 12:40 2660
Динамо зіграє з Колосом, Шахтар - з Інгульцем. Розклад матчів останнього туру УПЛ
Сьогодні 10:55 472
Альварес: Я планую битися за ще один пояс
Сьогодні 09:54 1704
Канело нокаутував Сондерса та здобув титул WBO
Сьогодні 07:06 2365
Сауль Альварес - Біллі Джо Сондерс: Як це було
Сьогодні 07:00 5214
Насібов здобув українським борцям останню олімпійську ліцензію
Вчора 23:53 497
Метал достроково вийшов у Першу лігу
Вчора 20:41 3657 1
Блоги
Я довбав пальцями його жопу: Мак-Грегор написав образиливий твіт на адресу Нурмагомедова
Я довбав пальцями його жопу: Мак-Грегор написав образиливий твіт на адресу Нурмагомедова Андрій Твердохліб
Вчора 18:34 424
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 39 років тому загинув Жиль Вільнев
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 39 років тому загинув Жиль Вільнев Андрій Твердохліб
Вчора 16:56 3923 1
Я буду танцювати. Усик запалює на тренуваннях
Я буду танцювати. Усик запалює на тренуваннях Valeriy Ruchka
07.05.2021 15:10 628 2
19 років тому відбувся останній матч Валерія Лобановського
19 років тому відбувся останній матч Валерія Лобановського Valeriy Ruchka
07.05.2021 13:30 6070
Чего ждать от сборной Украины на Евро-2020?
Чего ждать от сборной Украины на Евро-2020? Дима Копий
07.05.2021 13:27 940
Прямі трансляції
Навколо спорту

Дніпро-1 - Рух: стартові склади команд

Сьогодні 16:57 484 0
Поєдинок розпочнеться о 17:00
Дніпро-1 - Рух: стартові склади команд
#Дніпро-1, #Рух, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 26 туру УПЛ Дніпро-1 прийматиме Рух.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Дніпро-1: Юрчук, Адамюк, Дуглас, Сваток, Дубінчак, Ді Франко, Піхальонок, Булеца, Чуже, Когут, Довбив

Запасні: Сарнавський, Сафронов, Батагов, Цуріков, Ярмолюк, Гонсалвез, Соловйов

Рух: Бандура, Гагун, Білий, Зец, Мисик, Мартинюк, Федорчук, Литвиненко, Притула, Бойчук, Климчук

Запасні: Мисак, Слюбик, Руніч, Карабін, Кондраков, Кухарук, Рудюк, Карасюк, Сапуга

Поєдинок розпочнеться о 17:00

Коментарі ()