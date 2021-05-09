 Колос - Динамо 0:3. Відеоогляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Колос - Динамо 0:3. Огляд матчу

Сьогодні 16:42 316 0
Колос завершив чемпіонат на 4-у місці
Колос - Динамо 0:3. Огляд матчу
#Динамо, #Колос, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Динамо здобуло розгромну перемогу над Колосом у рамках 26-го туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - УПЛ
26 тур, 9 травня

Колос - Динамо 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Гармаш, 0:2 - 57 Шапаренко, 0:3 - 65 Миколенко

Колос: Волинець, Золотов, Гавриш, Петров, Новак, Чорноморець, Задоя, Оріховський, Антюх, Чурко, Лисенко

Запасні: Кучеренко, Ром, Зозуля, Нгамба, Ільїн, Хльобас, Сорокін, Салабай, Сенько

Динамо: Бущан, Попов, Сидорчук, Шапаренко, Миколенко, Гармаш, Караваєв, Родрігес, Забарний, Бєсєдін, Кендзьора

Запасні: Бойко, Циганков, Лєднєв, Сідклей, Тимчик, Клейтон, Ванат, Сирота, Дуелунд

Жовті картки: Сидорчук(44), Гавриш(56), Нгамба(67), Золотов(87), Попов(87)

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