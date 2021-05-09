Джерело - Чемпіон.
Динамо здобуло розгромну перемогу над Колосом у рамках 26-го туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - УПЛ
26 тур, 9 травня
Колос - Динамо 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 45 Гармаш, 0:2 - 57 Шапаренко, 0:3 - 65 Миколенко
Колос: Волинець, Золотов, Гавриш, Петров, Новак, Чорноморець, Задоя, Оріховський, Антюх, Чурко, Лисенко
Запасні: Кучеренко, Ром, Зозуля, Нгамба, Ільїн, Хльобас, Сорокін, Салабай, Сенько
Динамо: Бущан, Попов, Сидорчук, Шапаренко, Миколенко, Гармаш, Караваєв, Родрігес, Забарний, Бєсєдін, Кендзьора
Запасні: Бойко, Циганков, Лєднєв, Сідклей, Тимчик, Клейтон, Ванат, Сирота, Дуелунд
Жовті картки: Сидорчук(44), Гавриш(56), Нгамба(67), Золотов(87), Попов(87)