Еспаньйол повернувся до Ла-Ліги

Команда один рік лише провела у Сегунді

Джерело - Чемпіон.

У рамках 38-го туру Сегунди Еспаньйол на виїзді зіграв унічию із Сарагосою і набрав останнє потрібне очко для забезпечення підвищення кваліфікації у класі.

Еспаньйол лідирує у другій Ла Лізі і має перевагу над третьою Альмерією 12 очок за чотири тури до кінця сезону. У особистих зустрічах папуги були сильніші, так що нічого їм уже не завадить повернутися в Прімеру через рік відсутності. Нагадаємо, що минулого сезону каталонці посіли останнє місце в Ла-Лізі.

Це поки перший учасник Сегунди, котрий піднявся до Прімери у цьому сезоні. А от з Вищого дивізіону ще поки ніхто не вилетів. Там точиться запекла боротьба між Ейбаром, Ельче, Уескою, Вальядолідом та Алавесом.