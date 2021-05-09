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Еспаньйол повернувся до Ла-Ліги

Сьогодні 14:41 277 0
Команда один рік лише провела у Сегунді
Еспаньйол повернувся до Ла-Ліги
#Еспаньйол

Джерело - Чемпіон.

У рамках 38-го туру Сегунди Еспаньйол на виїзді зіграв унічию із Сарагосою і набрав останнє потрібне очко для забезпечення підвищення кваліфікації у класі.

Еспаньйол лідирує у другій Ла Лізі і має перевагу над третьою Альмерією 12 очок за чотири тури до кінця сезону. У особистих зустрічах папуги були сильніші, так що нічого їм уже не завадить повернутися в Прімеру через рік відсутності. Нагадаємо, що минулого сезону каталонці посіли останнє місце в Ла-Лізі.

Це поки перший учасник Сегунди, котрий піднявся до Прімери у цьому сезоні. А от з Вищого дивізіону ще поки ніхто не вилетів. Там точиться запекла боротьба між Ейбаром, Ельче, Уескою, Вальядолідом та Алавесом.

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