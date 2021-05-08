Зідан пояснив поведінку Азара після матчу з Челсі

Зінедін Зідан прокоментував поведінку Азара

Головний тренер Реала Зінедін Зідан відреагував на поведінку півзахисника Едена Азара після вильоту мадридців з Ліги чемпіонів.

Про це розповів сам французький спеціаліст.

"Азар вже вибачився за те, що трапилося. Він не хотів нікого образити, так він сказав. Еден - футболіст Реала, він буде і далі виступати в складі цього клубу. Ми з ним поговорили. Він обговорив подію зі мною, одноклубниками і керівництвом. Тепер це в минулому", - розповів Зідан.

Після поразки від Челсі у Лізі чемпіонів Азар, який раніше грав за лондонців, після матчу підійшов до гравців англійського клубу і посміявся з ними.

У нинішньому сезоні на рахунку Азара 3 голи в 18 матчах за Реал у всіх турнірах.

Нагадаємо, Реал знизив цінник на Азара.