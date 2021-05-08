Яремчук: Можливо залишусь у Генті

Джерело - football24.ua.
Український форвард Гента Роман Яремчук може залишитися в команді іще на один сезон.
Про це розповів сам футболіст.
"Зараз у мене хороший контакт з технічним директором Гента Мішелем Луважі і головою клубу. Вони знають, чого я хочу, поважають мене. Якщо буде хороша пропозиція, вони будуть вирішувати.
Це не моя робота – говорити про це. Куди хочу піти? Конкуренція важлива, але я повинен почуватися впевнено. Хочу в команду, де у мене буде гарне оточення. Ще занадто рано говорити про це. Хто знає, можливо, залишуся в клубі", – сказав Яремчук.
Раніше, гол Яремчука допоміг Генту вирвати нічию в матчі з Мехеленом.