Яремчук: Можливо залишусь у Генті

Український форвард Гента Роман Яремчук може залишитися в команді іще на один сезон.

Про це розповів сам футболіст.

"Зараз у мене хороший контакт з технічним директором Гента Мішелем Луважі і головою клубу. Вони знають, чого я хочу, поважають мене. Якщо буде хороша пропозиція, вони будуть вирішувати.

Це не моя робота – говорити про це. Куди хочу піти? Конкуренція важлива, але я повинен почуватися впевнено. Хочу в команду, де у мене буде гарне оточення. Ще занадто рано говорити про це. Хто знає, можливо, залишуся в клубі", – сказав Яремчук.