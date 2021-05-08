Президент Ференцвароша оцінив роботу Реброва

Президент угорського Ференцвароша Габор Кубатієв оцінив роботу українського фахівця Сергія Реброва на чолі клубу.

Про це розповів сам функціонер.

"Фантастичні три роки разом. Одні кажуть, що тільки угорський тренер розуміє специфіку місцевого чемпіонату і нашого менталітету. На думку інших - тільки іноземний тренер може бути запорукою довгострокового розвитку.

Ми в Ференцвароші дивилися тільки на одне, коли влітку 2018 року запросили Сергія Реброва на пост головного тренера: хто найкращий професіонал, якого ми можемо отримати? Думаю, результати останніх років говорять самі за себе", - розповів Кубатієв.