 Миколаїв втратив перемогу над Чорноморцем, Кристал програв Вересу. Результати матчів 25 туру Першої ліги | Футбол | Champion.com.ua
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Миколаїв втратив перемогу над Чорноморцем, Кристал програв Вересу. Результати матчів 25 туру Першої ліги

Сьогодні 18:09 365 0
Агапов оформив хет-трик
Миколаїв втратив перемогу над Чорноморцем, Кристал програв Вересу. Результати матчів 25 туру Першої ліги
#Верес, #Кремінь, #Нива

Джерело - Чемпіон.

У 25-му турі української Першої ліги зіграно 5 матчів.

Чемпіонат України - Перша ліга
25 тур, 7 травня

Кремінь - Нива 1:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 11 Семенов (пен), 1:1 - 55 Семенина, 1:2 - 72 Семенина, 1:3 - 90+2 Проців

Верес - Кристал 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 51 Пасіч, 2:0 - 68 Шестаков (пен)

Гірник-Спорт - Альянс 2:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 1 Агапов, 1:1 - 5 Лопес, 1:2 - 39 Агапов, 2:2 - 62 Романов, 2:3 - 79 Агапов

Миколаїв - Чорноморець 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 40 Охрончук, 1:1 - 90+2 Авагімян

Прикарпаття - Агробізнес 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 63 Дитко, 2:0 - 86 Хома, 2:1 - 90+1 Черненко

Раніше, Агробізнес здолав Оболонь у 23 турі Першої ліги.

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