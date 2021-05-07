Миколаїв втратив перемогу над Чорноморцем, Кристал програв Вересу. Результати матчів 25 туру Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
У 25-му турі української Першої ліги зіграно 5 матчів.
Чемпіонат України - Перша ліга
25 тур, 7 травня
Кремінь - Нива 1:3 (1:0)
Голи: 1:0 - 11 Семенов (пен), 1:1 - 55 Семенина, 1:2 - 72 Семенина, 1:3 - 90+2 Проців
Верес - Кристал 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 51 Пасіч, 2:0 - 68 Шестаков (пен)
Гірник-Спорт - Альянс 2:3 (1:2)
Голи: 0:1 - 1 Агапов, 1:1 - 5 Лопес, 1:2 - 39 Агапов, 2:2 - 62 Романов, 2:3 - 79 Агапов
Миколаїв - Чорноморець 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 40 Охрончук, 1:1 - 90+2 Авагімян
Прикарпаття - Агробізнес 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 63 Дитко, 2:0 - 86 Хома, 2:1 - 90+1 Черненко
Раніше, Агробізнес здолав Оболонь у 23 турі Першої ліги.